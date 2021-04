Vaccini | code a Napoli | molti rifiutano l’Astrazeneca Verdoliva | Convincere i cittadini | che fatica Almeno 10 minuti per iniezione

(Di martedì 6 aprile 2021) – Rallentamenti esi stanno verificando in tutti gli hub vaccinali di. Oggi, apprende l’Ansa da fonti sanitarie, erano state convocate circa 3000 persone, un numero ampiamente smaltibile negli hub tra Mostra d’Oltremare, Fagianeria di Capodimonte e Stazione Marittima, massimi dei convocati hanno rifiutato la vaccinazione di Astrazeneca. Iche hanno rifiutato la dose del vaccino sono rimasti nell’hub cercando dii medici a somministrare altri tipi di vaccino, allungando in maniera molto ampia il tempo che di solito viene invece utilizzato per ogni vaccinando. Tempo che, quindi, ha causato un aumento di file all’esterno dei centri vaccinali: ivengono, infatti, convocati in blocchi calcolati per evitare file, ma il tentativo dei ...

Caos. Circa tremila persone sono in coda alla Mostra d'Oltremare in attesa di essere vaccinati, in molti avrebbero rifiutato AstraZeneca determinandoe rallentamenti. Lo stesso problema si ...Prima dose a tutti gli over 80 in Lombardia entro l'11 aprile: servono 33milaal giorno ... Rischio die assembramenti Una strategia per non lasciare nessuno senza dose, che però rischia di ...– Rallentamenti e code si stanno verificando in tutti gli hub vaccinali di Napoli. Oggi, apprende l’Ansa da fonti sanitarie, erano state convocate circa 3000 persone, un numero ampiamente smaltibile n ...Stampa“Nonostante i nostri sforzi oggi siamo alle prese con l’intoppo Astrazeneca., Ogni cittadino trascorre dieci minuti a cercare di convincere il medico a somministrargli Pfizer. E se dopo un’anamn ...