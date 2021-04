“Un’ora sola vi vorrei”, questa sera 6 Aprile primo appuntamento: l’ospite d’eccezione (Di martedì 6 aprile 2021) Tornerà questa sera, 6 Aprile, “Un’ora sola vi vorrei”, lo show targato Enrico Brignano che ha riscosso un grande successo già nella prima edizione: l’ospite d’eccezione della puntata Il format targato Enrico Brignano ha riscosso un grande successo già nei mesi scorsi, quando è andato in onda per la prima volta nel periodo autunnale per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 6 aprile 2021) Tornerà, 6, “vi”, lo show targato Enrico Brignano che ha riscosso un grande successo già nella prima edizione:della puntata Il format targato Enrico Brignano ha riscosso un grande successo già nei mesi scorsi, quando è andato in onda per la prima volta nel periodo autunnale per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

_laylacat_ : RT @Hogliannicheho: Boh raga io invidio che per voi la pandemia abbia significato solo questo, io non ho mi sono potuta godere nemmeno la m… - zazoomblog : Enrico Brignano torna su Rai2 con la nuova stagione di “Un’ora sola vi vorrei” - #Enrico #Brignano #torna #nuova… - ziaaLai : Sono fissa quegli auguri e la successiva risposta, da circa un’ora, in cerca di una parola, una sola, per poter esp… - Carmen_Twittah : RT @alycecarlinii: qui per ricordarvi che sangio, aka e deddy hanno scritto almeno una canzone dedicandola alle loro ragazze. bene ora poss… - crowdedirection : ma queste perche votano se sono lì da un’ora sola? #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Un’ora sola Covid e concerto di Pasqua, è bufera: «Il sindaco ora si deve dimettere» ilmattino.it