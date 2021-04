Turchia: Von der Leyen - Michel ad Ankara,colloqui con Erdogan (Di martedì 6 aprile 2021) I presidenti della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea, Ursula von der Leyen e Charles Michel, si recano oggi in Turchia per incontrare il capo dello stato Recep Tayyip Erdogan. La ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 aprile 2021) I presidenti della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea, Ursula von dere Charles, si recano oggi inper incontrare il capo dello stato Recep Tayyip. La ...

Advertising

federico_bosco : La missione che conta oggi non è quella di Draghi in Libia, ma quella di Von der Leyen e Michel in Turchia, che tra… - ansaeuropa : Oggi @vonderleyen e @eucopresident in Turchia per incontrare il capo dello stato @RTErdogan. Tra i temi migranti, r… - stefanomanservi : RT @AffInt: ????????Mano tesa dall'Ue alla Turchia 5 anni dopo l'accordo sui migranti: oggi von der Leyen e Michel in visita da Erdogan. In age… - Gnasainside : RT @MarianoGiustino: Commissione europea Ursula von der #Leyen, incontreranno il pres. #Erdogan.Ex ammiragli #Ulusalci, nazionalisti-eurasi… - AffInt : ????????Mano tesa dall'Ue alla Turchia 5 anni dopo l'accordo sui migranti: oggi von der Leyen e Michel in visita da Erd… -