Sette anziani su dieci hanno fatto il vaccino

Advertising

TruIeeIy : @borghi_claudio Ma dai! 'Sette su dieci dicono basta alle restrizioni: gli anziani meno depressi degli studenti' - Read2morrow : RT @rej_panta: Sette Italiani su dieci non sono d’accordo con le politiche di chiusura, sondaggio Ghisleri. Gli anziani meno depressi degli… - daniele19921 : RT @rej_panta: Sette Italiani su dieci non sono d’accordo con le politiche di chiusura, sondaggio Ghisleri. Gli anziani meno depressi degli… - ChiaraSe3 : RT @LaStampa: Coronavirus, sette su dieci dicono basta alle restrizioni: gli anziani meno depressi degli studenti - pl1952 : Coronavirus, sette su dieci dicono basta alle restrizioni: gli anziani meno depressi degli studenti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sette anziani

Il Giorno

La Regione intende chiudere il primo giro per i piùnei centri vaccinali entro domenica sera, al netto dei circa 50mila "non autonomi", per i quali proseguirà l'operazione più lenta della ...Negli ultimigiorni Sofia ha registrato una media di 3.670 casi al giorno, il triplo di ... come il fatto di non consideraree malati cronici come soggetti prioritari da immunizzare. Si è ...Settimana decisiva per gli over 80, si preparano i 75enni (quasi il 60% ha prenotato l’iniezione). La terza ondata arriva al "plateau" ...Dal 28 marzo al 4 aprile nelle strutture sanitarie si è liberato un quarto circa dei posti letto occupati per Covid. Sempre meno ricoverati ...