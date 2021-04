Sampdoria, altro attacco di Macheda: «Mi ha sgretolato dall’interno» (Di martedì 6 aprile 2021) Federico Macheda è tornato a parlare della sua esperienza negativa alla Sampdoria Federico Macheda, ex attaccante della Sampdoria e ora al Panathinaikos, ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio tornando a parlare della sua stagione negativa in blucerchiato. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 Sampdoria – «Venivo da 6 mesi buoni con lo United e Ferguson mi disse di non andare in Italia. Mi consigliò di andare in prestito in Inghilterra, così poteva tenermi d’occhio. La presi come una cosa facile: “Adesso vado in prestito, spacco tutto e torno qui”. Scelsi di tornare a casa, nel mio Paese, e firmai con la Sampdoria. Rifiutai qualsiasi destinazione. Solo che Pazzini venne ceduto e su chi ricaddero tutte le aspettative? Su di me. Un ragazzino che sì, veniva dallo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Federicoè tornato a parlare della sua esperienza negativa allaFederico, ex attaccante dellae ora al Panathinaikos, ha rilasciato un’intervista a Cronache di Spogliatoio tornando a parlare della sua stagione negativa in blucerchiato. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24– «Venivo da 6 mesi buoni con lo United e Ferguson mi disse di non andare in Italia. Mi consigliò di andare in prestito in Inghilterra, così poteva tenermi d’occhio. La presi come una cosa facile: “Adesso vado in prestito, spacco tutto e torno qui”. Scelsi di tornare a casa, nel mio Paese, e firmai con la. Rifiutai qualsiasi destinazione. Solo che Pazzini venne ceduto e su chi ricaddero tutte le aspettative? Su di me. Un ragazzino che sì, veniva dallo ...

Genoa e Samp, gol decisivi dai bomber over 30 Dieci reti in questa stagione e per lui un altro record: oltre a Quagliarella, solo due giocatori nella storia della Sampdoria sono andati in doppia cifra di gol per sei differenti campionati di ...

Sampdoria, Silva ed Ekdal out: tutte le soluzioni per il centrocampo In vista della sfida di domenica alle 15 a Marassi contro il Napoli, la Sampdoria deve fare i conti con una situazione di emergenza a centrocampo, dove per la prima volta mancheranno ...

