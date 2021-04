Roma, ristoratori e commercianti manifestano contro il Dpcm: “Io apro” (Di martedì 6 aprile 2021) E’ partita oggi pomeriggio a Roma una manifestazione contro l’attuale Dpcm: in piazza commercianti e ristoratori sostenuti da CasaPound Sono partite questa mattina, martedì 6 aprile, diverse manifestazioni in alcune regioni italiane. A Roma i disordini sono scoppiati in piazza Montecitorio intorno alle ore 15.00 dove si sono riuniti gruppi di ristoratori anche sprovvisti di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 6 aprile 2021) E’ partita oggi pomeriggio auna manifestazionel’attuale: in piazzasostenuti da CasaPound Sono partite questa mattina, martedì 6 aprile, diverse manifestazioni in alcune regioni italiane. Ai disordini sono scoppiati in piazza Montecitorio intorno alle ore 15.00 dove si sono riuniti gruppi dianche sprovvisti di L'articolo proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Tafferugli in piazza Montecitorio a Roma tra manifestanti e polizia durante la manifestazione di commercianti e ris… - TgLa7 : Niente #lavoro da oltre un anno e i #ristori/#sostegni sono insufficienti - HuffPostItalia : Tra i ristoratori che manifestano a Roma spunta lo 'sciamano' italiano: 'Non ne possiamo più' - Cassandra__2020 : RT @tempoweb: 'Noi come viviamo' La disperazione di uno dei #ristoratori in lacrime davanti al poliziotto - CarlottaMarche7 : RT @_cieloitalia: Piazza Montecitorio, Roma. Ristoratori in protesta. Gli sceriffi contro il popolo. Nessun onore . Segue -