“Riaprite i mercati” | a Firenze e Pistoia ambulanti in piazza

(Di martedì 6 aprile 2021) FIRENZE – Riaprire i mercati per tutte le categorie merceologiche; stop al pagamento del suolo pubblico nel 2021 e sul fronte fiscale un anno bianco “con interventi sulla parte contributiva”. Gli ambulanti toscani chiamano il settore alla mobilitazione generale, organizzata domani in due appuntamenti: a Pistoia, dalle 9, per chiudersi a Firenze, in via Cavour alle 16.30, davanti alla sede del Consiglio regionale (con ritrovo alle 13 all’Osmannoro).