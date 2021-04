Lo chiamavano “Hello Bambino’s” | il triste addio all’età di 55 anni

Leggi su youmovies

(Di martedì 6 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Lutto per il cast di Harry Potter, si è spento l’attore Paul Ritter. L’annuncio della sua famiglia e le cause della morte. Dramma per il mondo della recitazione, si è spentodi 55l’attore britco Paul Ritter. Aveva conquistato i fan con la partecipazioni a importati produzioni come Harry Potter e il Principe Mezzosangue e 007. A