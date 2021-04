In Campania saracinesche alzate e intimo in vetrina per protesta (Di martedì 6 aprile 2021) NAPOLI – Saracinesche alzate e in vetrina capi d’abbigliamento intimo o sportivo. Si stima che siano circa 800 in Campania i negozi che oggi hanno riaperto per protestare contro le misure del governo introdotte con l’obiettivo di contenere la diffusione del Covid nelle Regioni in zona rossa. Questo il dato fornito alla Dire da Federmoda. Negozi di abbigliamento, di calzature, ma anche gioiellerie non espongono più scarpe, abiti o collier, ma leggings, felpe, boxer e reggiseni. Leggi su dire (Di martedì 6 aprile 2021) NAPOLI – Saracinesche alzate e in vetrina capi d’abbigliamento intimo o sportivo. Si stima che siano circa 800 in Campania i negozi che oggi hanno riaperto per protestare contro le misure del governo introdotte con l’obiettivo di contenere la diffusione del Covid nelle Regioni in zona rossa. Questo il dato fornito alla Dire da Federmoda. Negozi di abbigliamento, di calzature, ma anche gioiellerie non espongono più scarpe, abiti o collier, ma leggings, felpe, boxer e reggiseni.

