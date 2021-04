Il presunto ‘complotto’ del Vaticano: si cerca il cadavere di Re Davide per clonarlo (Di martedì 6 aprile 2021) Di complotti se ne sentono tanti, forse troppi, ma uno di sicuro spicca per originalità. Se la ‘dittatura sanitaria’, Bill Gates, Soros e il 5G sono temi decisamente abusati, questa denuncia di nuovo complotto ha senza dubbio il pregio di essere originale e unica. Secondo quanto riporta il ‘Daily Star’ un gruppo religioso ebraico, Regavim movement, ha lanciato una petizione contro la municipalità di Gerusalemme, per una galleria ‘sospetta’ sotto Basilica della Dormizione di Maria sul monte Sion. Il presunto complotto per un nuovo Messia Secondo il gruppo, che ufficialmente si occupa di proteggere l’eredità ebraica a Gerusalemme, lo scavo del nuovo tunnel sotto la basilica in questione, oltre a poter deturpare il patrimonio archeologico della zona, preoccupazione ben legittima, sarebbe inerente a un losco progetto di matrice cattolica. Nella petizione ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 6 aprile 2021) Di complotti se ne sentono tanti, forse troppi, ma uno di sicuro spicca per originalità. Se la ‘dittatura sanitaria’, Bill Gates, Soros e il 5G sono temi decisamente abusati, questa denuncia di nuovo complotto ha senza dubbio il pregio di essere originale e unica. Secondo quanto riporta il ‘Daily Star’ un gruppo religioso ebraico, Regavim movement, ha lanciato una petizione contro la municipalità di Gerusalemme, per una galleria ‘sospetta’ sotto Basilica della Dormizione di Maria sul monte Sion. Ilcomplotto per un nuovo Messia Secondo il gruppo, che ufficialmente si occupa di proteggere l’eredità ebraica a Gerusalemme, lo scavo del nuovo tunnel sotto la basilica in questione, oltre a poter deturpare il patrimonio archeologico della zona, preoccupazione ben legittima, sarebbe inerente a un losco progetto di matrice cattolica. Nella petizione ...

Advertising

_DAGOSPIA_ : MOSSAD DEL CAVALLO – NEL CASO DEL PRESUNTO COMPLOTTO ORDITO DAL PRINCIPE HAMZAH BIN HUSSEIN CONTRO I… - generacomplotti : RT @Marchess86: Il principe #HamzahbinHussein di #Giordania è stato interrogato per il presunto complotto contro il re #AbdallahII https://… - Marchess86 : Il principe #HamzahbinHussein di #Giordania è stato interrogato per il presunto complotto contro il re #AbdallahII - generacomplotti : RT @massimobrugnone: ???? Deforestazione, nel 2020 pari ai Paesi Bassi; ???? Le leggi per legalizzare le droghe; ???? Giordania, presunto complot… - massimobrugnone : ???? Deforestazione, nel 2020 pari ai Paesi Bassi; ???? Le leggi per legalizzare le droghe; ???? Giordania, presunto comp… -