Giovedì prossimo | in data 8 aprile | il programma condotto da Ilary Blasi non verrà trasmesso

Il reality show condotto da Ilary Blasi salterà la prossima messa in onda, tornando al classico doppio appuntamento a partire da lunedì 12 aprile. Isola dei Famosi: svelati i motivi della mancata messa in onda per l'8 aprile

Ultime Notizie dalla rete : Giovedì prossimo Isola dei Famosi, Akash Kumar replica a Ilary Blasi: "Ci vediamo in studio.." ... Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ? Il prossimo appuntamento con l' Isola dei Famosi ci aspetta lunedì 12 aprile . La puntata di giovedì 8 non andrà in onda per lasciare spazio all'esordio dell'...

Guns N' Roses a Milano: la rock band annuncia un concerto a San Siro il 10 luglio 2022 ... Australia, Nuova Zelanda e il prossimo anno in Europa ed oltre". I biglietti per il concerto dei ... Gli utenti My Live Nation possono invece accedere a una pre - sale in anteprima da giovedì 8 aprile ...

