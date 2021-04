Giochi di Tokyo, la Corea del Nord boicotta l’Olimpiade (Di martedì 6 aprile 2021) Ad annunciarlo il Ministero dello Sport di Pyongyang l’Olimpiade di Tokyo (23 luglio – 8 agosto) non inizia sotto una buona stella. La prima storica edizione che non avrà pubblico straniero e che si svolgerà in un anno storico subisce anche la prima defezione. Oggi, il Ministero dello Sport di Pyongyang ha fatto sapere che la delegazione della Corea della Nord non prenderà parte ai Giochi. Una brutta notizia per Tokyo ma anche per la Corea del Sud che sperava di sfruttare i Giochi per avviare dei colloquio per l’uso di armi nucleari. Non a caso durante i Giochi invernali Pyongchang, i due paesi per la prima volta avevano partecipato sotto una unica bandiera. Il comitato Olimpico della Corea del Nord: ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 aprile 2021) Ad annunciarlo il Ministero dello Sport di Pyongyangdi(23 luglio – 8 agosto) non inizia sotto una buona stella. La prima storica edizione che non avrà pubblico straniero e che si svolgerà in un anno storico subisce anche la prima defezione. Oggi, il Ministero dello Sport di Pyongyang ha fatto sapere che la delegazione delladellanon prenderà parte ai. Una brutta notizia perma anche per ladel Sud che sperava di sfruttare iper avviare dei colloquio per l’uso di armi nucleari. Non a caso durante iinvernali Pyongchang, i due paesi per la prima volta avevano partecipato sotto una unica bandiera. Il comitato Olimpico delladel: ...

