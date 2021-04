Gal Gadot con pancione e copione nella mano: più infaticabile di Wonder Woman (Di martedì 6 aprile 2021) Gal Gadot non fa eccezione. Anche per Wonder Woman – prossima mamma star per la terza volta – il trend è infatti quello di condividere sui social network diversi momenti della dolce attesa. E su Instagram eccola in un’immagine in cui la pancia che inizia ad essere evidente. Con un post che la dice lunga sulle sue intenzioni di riposo durante la maternità. Gal Gadot story guarda le foto Gal al lavoro su due grandi progetti Espressione rilassata sul divano da giardino, costume intero con scollatura profonda. La mano ... Leggi su iodonna (Di martedì 6 aprile 2021) Galnon fa eccezione. Anche per– prossima mamma star per la terza volta – il trend è infatti quello di condividere sui social network diversi momenti della dolce attesa. E su Instagram eccola in un’immagine in cui la pancia che inizia ad essere evidente. Con un post che la dice lunga sulle sue intenzioni di riposo durante la maternità. Galstory guarda le foto Gal al lavoro su due grandi progetti Espressione rilassata sul divano da giardino, costume intero con scollatura profonda. La...

