Estrazione Million Day 6 aprile | diretta oggi numeri vincenti

(Di martedì 6 aprile 2021)inlive diDay di2021: scopri con noi la combinazione vincente del concorso giornaliero. (screenshot video)Dopo il boom degli otto milionari di marzo, anche i primi giorni diregalano soddisfazioni alDay: infatti abbiamo già 2 Milionari! Venerdì 2in Campania e il giorno dopo in Emilia-Romagna due fortunati giocatori hanno vinto il premio da un milione di euro. Il numero dei milionari nel 2021 è già arrivato a 15, mentre dall’inizio del gioco sono 161 i nuovi milionari. Pronti come ogni sera a scoprire cosa accadrà? Cosa è successo nelle estrazioni di sabato –> CLICCA QUIDayvincente 6Da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Estrazione Million

QuiFinanza

MillionDay Stasera si gioca il nuovo appuntamento con ilDay di Lottomatica. Il concorso 95 è in diretta live su questa pagina. Per conoscere i ...previsto per prendere parte all'...La diretta dell'del MillionDay su Leggo.it. Conosceremo alle 19 i cinque numeri vincenti di oggi. MillionDay è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un milione di euro....Estrazione in diretta live di Million Day di oggi 6 aprile 2021: scopri con noi la combinazione vincente del concorso giornaliero.La strada per intascare il milione di euro è sempre la stessa: indovinare la cinquina . E' il concorso Million Day , gestito da ...