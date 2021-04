DAYDREAMER, anticipazioni di mercoledì 7 e giovedì 8 aprile 2021 (Di martedì 6 aprile 2021) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di mercoledì 7 e giovedì 8 aprile 2021 su Canale 5: Mevkibe si reca a Mugla per assistere il padre che sta poco bene in quanto si è rotto una gamba. Nihat, che – vista l’assenza di Mevkibe – è rimasto a casa tutto solo, va in depressione e si sfoga mangiando, ma il fatto di buttarsi sul cibo e la notizia delle dimissioni di Leyla ed Emre gli provocano un malore. Yigit, complice Cemal, paga Adra in quanto sporga denuncia contro Sanem, dicendo che la sua crema gli ha causato una brutta reazione allergica. La Fikri Harika ha ottenuto un lavoro dal Club della Vela, ma prime di iniziare l’incarico bisogna rispondere ad un sondaggio. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando ... Leggi su tvsoap (Di martedì 6 aprile 2021)puntata– Le Ali del Sogno di7 esu Canale 5: Mevkibe si reca a Mugla per assistere il padre che sta poco bene in quanto si è rotto una gamba. Nihat, che – vista l’assenza di Mevkibe – è rimasto a casa tutto solo, va in depressione e si sfoga mangiando, ma il fatto di buttarsi sul cibo e la notizia delle dimissioni di Leyla ed Emre gli provocano un malore. Yigit, complice Cemal, paga Adra in quanto sporga denuncia contro Sanem, dicendo che la sua crema gli ha causato una brutta reazione allergica. La Fikri Harika ha ottenuto un lavoro dal Club della Vela, ma prime di iniziare l’incarico bisogna rispondere ad un sondaggio. Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando ...

