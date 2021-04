Dancing with The Devil: il documentario shock di Demi Lovato (Di martedì 6 aprile 2021) Life&People.it L’attrice statunitense Demi Lovato si mette a nudo nel suo nuovo documentario shock pubblicato su Youtube dal titolo “Dancing with the Devil”. Problemi psicologici, abuso di sostanze stupefacenti, alcol ed infine overdose, così si racconta e ripercorre gli ultimi tre anni della sua vita in episodi da circa venti minuti ciascuno (i primi tre già pubblicati), accompagnati da interviste di parenti, colleghi ed amici che le sono stati vicini in quei duri momenti. Annunciato tramite un post di Instagram della cantate il documentario riporta il titolo dell’omonima canzone pubblicata nel suo ultimo e settimo album in studio “Dancing with the Devil… The Art of Starting Over”. Come ammette ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 6 aprile 2021) Life&People.it L’attrice statunitensesi mette a nudo nel suo nuovopubblicato su Youtube dal titolo “the”. Problemi psicologici, abuso di sostanze stupefacenti, alcol ed infine overdose, così si racconta e ripercorre gli ultimi tre anni della sua vita in episodi da circa venti minuti ciascuno (i primi tre già pubblicati), accompagnati da interviste di parenti, colleghi ed amici che le sono stati vicini in quei duri momenti. Annunciato tramite un post di Instagram della cantate ilriporta il titolo dell’omonima canzone pubblicata nel suo ultimo e settimo album in studio “the… The Art of Starting Over”. Come ammette ...

