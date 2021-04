Caso Denise Pipitone, quello che deve subire Piera Maggio è sorprendente (Di martedì 6 aprile 2021) La magistratura dov'è? La giustizia dov'è? I giudici russi cosa stanno facendo? Sono tutti spettatori di questo programma televisivo? È vergognoso che la mamma di Denise debba aspettare un programma TV per conoscere la verità su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 6 aprile 2021) La magistratura dov'è? La giustizia dov'è? I giudici russi cosa stanno facendo? Sono tutti spettatori di questo programma televisivo? È vergognoso che la mamma didebba aspettare un programma TV per conoscere la verità su Notizie.it.

Advertising

pomeriggio5 : Siamo in onda con #Pomeriggio5, partiamo subito con le ultimissime notizie sul caso Denise Pipitone. Queste le pa… - Michael70104489 : Mi fa molto schifo la storia mediatica.attorno ad Olesya rostova indipendemente da s sia denise o no e una bambina… - Libero_official : 'Abbiamo i risultati del test su #Olesya Rostova'. L'avvocato di Piera Maggio annuncia la svolta sul caso di… - agnesestraw : RT @mattino5: Caso #DenisePipitone: crescono le speranze che Denise sia viva? In diretta a #Mattino5 dal paese di Piera Maggio https://t.co… - LouiseCrown_ : RT @RaiNews: 'Non vogliamo sottoporci a un ricatto mediatico da parte della tv russa'. spiega l'avvocato #DenisePipitone -