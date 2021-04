Canale Erdogan (Di martedì 6 aprile 2021) Il Governo turco sembra essersi infilato in un tunnel senza fine, alla ricerca di un nemico a cui attribuire le cause del proprio fallimento. Intento a silenziare tutte le voci critiche e di opposizione in tutti i settori della politica interna, dall’economia alla salute e alla politica estera con la strategia della “ricerca del nemico di turno” da includere nelle categorie di “terroristi” e “golpisti”. E ora i nemici di turno sono gli ex ammiragli della Marina, quegli stessi ufficiali, ferventi laici-ultranazionalisti (Ulusalc?lar), ai quali finora Erdo?an aveva concesso ampia visibilità e credibilità all’interno dell’amministrazione turca adottando la dottrina da loro ideata della Mavi Vatan (la Patria Blu): un’agenda politico-militare secondo la quale Ankara dovrebbe affermare il suo dominio nei mari attraverso l’adozione della cosiddetta “diplomazia delle cannoniere” per espandere ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) Il Governo turco sembra essersi infilato in un tunnel senza fine, alla ricerca di un nemico a cui attribuire le cause del proprio fallimento. Intento a silenziare tutte le voci critiche e di opposizione in tutti i settori della politica interna, dall’economia alla salute e alla politica estera con la strategia della “ricerca del nemico di turno” da includere nelle categorie di “terroristi” e “golpisti”. E ora i nemici di turno sono gli ex ammiragli della Marina, quegli stessi ufficiali, ferventi laici-ultranazionalisti (Ulusalc?lar), ai quali finora Erdo?an aveva concesso ampia visibilità e credibilità all’interno dell’amministrazione turca adottando la dottrina da loro ideata della Mavi Vatan (la Patria Blu): un’agenda politico-militare secondo la quale Ankara dovrebbe affermare il suo dominio nei mari attraverso l’adozione della cosiddetta “diplomazia delle cannoniere” per espandere ...

