Can e Diletta, segnalazione dai social: "Nessuna villa, vivono in un B&b" (Di martedì 6 aprile 2021) Spunta una strana segnalazione sui social su Can Yaman e Diletta Leotta: i due non avrebbero preso Nessuna casa insieme Can e DilettaDa quando Can Yaman e Diletta Leotta si sono mostrati insieme sono stati in tanti a non credere al loro flirt. Intanto, in queste settimane si è parlato di convivenza, di un costosissimo anello e da qualche giorno di prossime nozze giù in Sicilia. A proposito di convivenza, sempre secondo alcune indiscrezioni pare che l'attore turco e la presentatrice di Dazn abbiano comprato un appartamento nella Capitale per viverci insieme. È stato proprio Can che, in una recente intervista, ha confermato di aver abbandonato l'albergo dove alloggiava per trasferirsi nella nuova casa. Ma stando ad una segnalazione social riportata da ...

