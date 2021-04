Advertising

Lopinionista : Brunetta ricorda il terremoto dell’Aquila: “Un trauma ancora vivo” - riccardo_ric : @Rooob1 @Moonlightshad1 @GiuseppeConteIT @wikileaks Se ho dato impressione di condividere o giustificare il delirio… - HellienH : @renatobrunetta @cnel_it Ottimo. Quanti anni ha lei Brunetta? Si ricorda il detto costituzionale no alle discrimi… - heiseaweedbrain : ma perché il goblin dei maghi di waverly mi ricorda Brunetta? -

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta ricorda

L'Opinionista

... Renato, in una nota: 'Abbiamo stabilito un cronoprogramma serrato: 100 giorni dalla pubblicazione del bando all'assunzione' con prove 'in piena sicurezza'. Le assunzioni,il ..."Semplificazione e rapidità, in piena sicurezza, sono le parole d'ordine con cui mettiamo al centro della ripresa il capitale umano pubblico", sottolinea ancora. Le assunzioni,il ...L’AQUILA – “309 vittime, una ferita profonda per tutto il Paese. Quella drammatica scossa di terremoto, che colpì L’Aquila e gli oltre 50 Comuni del centro Italia nella notte del 6 aprile 2009, rimane ...Pasquale Bruno ha attaccato duramente la squadra bianconera: "Lo fanno sempre, guardate Chiesa, Morata, lo stesso Bernardeschi...". Pasquale Bruno, ex giocatore del Torino, ai microfoni di Tiki Taka, ...