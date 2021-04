Birmania | Infermiera di 20 anni uccisa diviene il simbolo della guerra

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 aprile 2021) In, gli uomini dell’esercito hanno ucciso un’di 20sparandola alla testa, Thinzar Hein, mentre stava portando in soccorso i feriti. Un’immagine terribile, una vita stroncata divenuta. Cosa sta succedendo in? In Maynamar, termine birmano per indicare la, sono moltissime le vittime. L’episodio più sanguinoso si registra mentre le forze di polizia hanno aperto il fuoco sulla folla riunita per il funerale di una delle vittimeforza repressiva a fronte delle proteste contro il colpo di stato militare avvenuto il 1 Febbraio. L’esercito è arrivato all’improvviso e ha iniziato indistintamente a sparare sulla folla. In un altro piccolo comune i soldati hanno bruciato ...