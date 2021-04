“Angela | Lidia o Denise?” | attesa trepidante per le notizie dalla Russia Quando ne sapremo di più?

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 6 aprile 2021) Il caso della scomparsa diPipitone è stato arricchito di un nuovo capitolo che si preannuncia essere oscuro e intricato come i precedenti. Stavolta è un’azione volontaria da parte dei giornalisti e conduttori russi a non voler dipanare le ombre sul caso, dopo che la nuova pista, annunciata da ‘Chi l’ha visto?’ porta proprio in, in particolare verso Olesya Rostova. LEGGI ANCHE =>Pipitone, lunedì il programma russo svelerà in diretta il gruppo sanguigno di Olesya L’aggiunta di un altro tassello Il conduttore del programma ‘Lasciali Parlare’, il programma russo in cui la giovane aveva confidato di essere stata trovata a 5 anni in un campo nomadi e di non aver ricordi delle sua infanzia, ha lanciato un messaggio abbastanza criptico che aumenta la già altissimaper lo ...