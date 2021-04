Shock a Chicago | polizia uccide 13enne ispanico La madre agli agenti | Voglio la verità

(Di lunedì 5 aprile 2021), dove laha ucciso un ragazzinodi 13 anni , Adam Toledo, in quello che le forze dell'ordine hanno definito uno "scontro armato ". Il teenager era scomparso da alcuni ...

, dove la polizia ha ucciso un ragazzino ispanico di 13 anni , Adam Toledo, in quello che le forze dell'ordine hanno definito uno "scontro armato ". Il teenager era scomparso da alcuni ...