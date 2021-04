Real Madrid, senti Valdano: “Per Mbappé metterei nell’operazione Vinicius” (Di lunedì 5 aprile 2021) Vinicius al Psg, Mbappé al Real Madrid. Una trattativa alla quale Jorge Valdano direbbe assolutamente sì. Lo ha confermato lo stesso ex blancos nel corso di El Transistor. L'ex tecnico argentino ha risposto ad alcune domande proprio sulla possibile operazione di mercato che porterebbe il talento francese a vestire la camiseta blanca.Valdano: "Sì ad affare Vinicius-Mbappé..."caption id="attachment 827355" align="alignnone" width="674" Vinicius (getty images)/captionNonostante Valdano creda tanto nelle capacità di Vinicius, e lo stesso Real Madrid abbia dimostrato di voler puntare sul brasiliano con un investimento importante, nel caso di una trattativa per arrivare a ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 aprile 2021)al Psg,al. Una trattativa alla quale Jorgedirebbe assolutamente sì. Lo ha confermato lo stesso ex blancos nel corso di El Transistor. L'ex tecnico argentino ha risposto ad alcune domande proprio sulla possibile operazione di mercato che porterebbe il talento francese a vestire la camiseta blanca.: "Sì ad affare..."caption id="attachment 827355" align="alignnone" width="674"(getty images)/captionNonostantecreda tanto nelle capacità di, e lo stessoabbia dimostrato di voler puntare sul brasiliano con un investimento importante, nel caso di una trattativa per arrivare a ...

Advertising

acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - GoalItalia : 3 aprile 2018 ?? Juventus-Real Madrid 0-3 ?? Goal capolavoro di @Cristiano, lo 'Stadium' applaude il suo futuro camp… - DAZN_IT : Dal successo nella Youth League con il Real Madrid... ?? ...al calore del Salento ???? #GrowingTogether – Lecce con P… - __visored : RT @acmilan: #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol di Marco v… - julianpater : RT @acmilan: #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol di Marco v… -