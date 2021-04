Nuova udienza sulla detenzione di Zaki, Letta: “La speranza nello sguardo di tutti noi” (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA – Tweet del segretario del Pd, Enrico Letta (foto), per Patrick George Zaki, lo studente 29enne dell’Università di Bologna detenuto da oltre un anno in Egitto, nella prigione di Tora, e per il quale è fissata oggi al Cairo una Nuova udienza sulla custodia cautelare in carcere: “La speranza nello sguardo di tutti noi, oggi al Cairo. Per una Nuova udienza sulla scarcerazione di Patrick Zaki. Non molliamo #freepatrickZaki #Zaki”, scrive l’ex premier. “Come sempre le sensazioni nel giorno dell’udienza sono contrastanti – dice all’Ansa Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia – C’è la ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 5 aprile 2021) ROMA – Tweet del segretario del Pd, Enrico(foto), per Patrick George, lo studente 29enne dell’Università di Bologna detenuto da oltre un anno in Egitto, nella prigione di Tora, e per il quale è fissata oggi al Cairo unacustodia cautelare in carcere: “Ladinoi, oggi al Cairo. Per unascarcerazione di Patrick. Non molliamo #freepatrick”, scrive l’ex premier. “Come sempre le sensazioni nel giorno dell’sono contrastanti – dice all’Ansa Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia – C’è la ...

