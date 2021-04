Il Lecce vince ancora: 0-1 contro il Pisa (Di lunedì 5 aprile 2021) Il Lecce vince ancora e questa volta lo fa contro il Pisa. La partita valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie B è terminata 0-1. All’Arena Garibaldi i giallorossi sono riusciti a incassare altri tre punti preziosi che hanno permesso loro di essere a solo un punto di distanza dalla prima che è l’Empoli. I padroni di casa non hanno potuto nulla contro la squadra di Corini. D’Angelo e Corini, il pre gara di Pisa – Lecce Il Lecce vince ancora, com’è andata contro il Pisa? All’Arena Garibaldi è andata sicuramente bene per il Lecce di mister Corini che comunque ha faticato contro il Pisa di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021) Ile questa volta lo fail. La partita valevole per la 32esima giornata del campionato di Serie B è terminata 0-1. All’Arena Garibaldi i giallorossi sono riusciti a incassare altri tre punti preziosi che hanno permesso loro di essere a solo un punto di distanza dalla prima che è l’Empoli. I padroni di casa non hanno potuto nullala squadra di Corini. D’Angelo e Corini, il pre gara diIl, com’è andatail? All’Arena Garibaldi è andata sicuramente bene per ildi mister Corini che comunque ha faticatoildi ...

