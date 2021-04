Golf | Valero Texas Open

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 5 aprile 2021) Sul PGA Tour é andato in scena ilsul percorso del TPC San Antonio sull’Oaks Course dove non sono mancare le sorprese. Non sono scesi in campo molti giocatori in vetta del World Ranking visto l’Augusta Masters della settimana prossima.Sul percorso del TPC San Antonio inè andato il scena il. Ha avuto la meglio tornando alla vittoria lo statunitense Jordan Spieth (-18) confermando il suo stato di forma dopo buone prestazioni nelle settimane passate. In seconda posizione si è classificato il suo connazionale Charley Hoffman (-16) mentre in terza è giunto l’inglese Matt Wallace (-14) che era leader insieme al vincitore Spieth all’inizio dell’ultimo giro. ...