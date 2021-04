Gasparri | ' Quel tweet di Piroso contro di me è un attacco per le mie opinioni contro la droga'

(Di lunedì 5 aprile 2021) Attaccato con parole pesantissime solo per aver ribadito ciò che ho sempre sostenuto' ha dettoa Tgcom24. 'Anche se 'per fortuna' la 'pulizia etnica' nei miei confronti auspicata daè ...

Advertising

ManuelDOrtenzio : 'Pulizia etnica intelletuale'... Gasparri sarà pure quel che sarà ma c'è chi lo batte... - acino2020 : RT @Alexi_Lilian: @annak65649009 @acino2020 @AleGallone @gasparripdl Chissà perché a casalino lo hanno massacrato quando ha usato quel term… - Alexi_Lilian : @annak65649009 @acino2020 @AleGallone @gasparripdl Chissà perché a casalino lo hanno massacrato quando ha usato que… - Mauro5514 : RT @daline_1999: Il governo Conte I era ostaggio dei mojito di Salvini. Il Conte II era ostaggio del Mes e dei capricci di Renzi. Il Draghi… - giorgiovascotto : RT @Casadileo1: Dai giornalisti mi aspetto che verifichino i contenuti, che eventualmente li rettifichino e che esprimano un commento suppo… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasparri Quel

TGCOM

'Anche se 'per fortuna' la 'pulizia etnica' nei miei confronti auspicata da Piroso è solo 'intellettuale' - continua- questo vuol dire comunque che c'è qualcuno che vuole ridurre al ...Più duro l'affondo del senatore azzurro Maurizio: ""Draghi se lo metta bene in testa. ... favorevole alla legalizzazione della prostituzione e contrario a quella delle droghe leggere: in...Su Twitter il giornalista si è scagliato contro il senatore di Forza Italia alludendo a una "pulizia etnica intellettuale". Sdegnata la reazione a Tgcom24: "Parole pesantissime, bene la presa di posiz ...Le prime mosse del governo sulle droghe alzano la tensione all'interno della maggioranza. A scaldare gli animi è la decisione dell'esecutivo di assegnare alla ministra per le politiche giovanili Fabia ...