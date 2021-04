Focolaio Covid in nazionale | anche Cragno è positivo

(Di lunedì 5 aprile 2021) CAGLIARI - Continuano le positività al Coronavirus per i calciatori reduci dalle tre gare dellaitaliana di Roberto Mancini : i l Cagliari ha comunicato il contagio di Alessioche si ...

CAGLIARI - Continuano le positività al Coronavirus per i calciatori reduci dalle tre gare della nazionale italiana di Roberto Mancini : i l Cagliari ha comunicato il contagio di Alessio Cragno che si ...Non disputata Empoli - Chievo: i veneti potrebbe chiedere il 3 - 0 al tavolino, i toscani vogliono la ripetizione del match a causa delche lo tiene fermo da giorni. C'è un nuovo caso ...Il focolaio esploso nella Nazionale di Roberto Mancini negli ... Dal giorno della segnalazione della positività al Covid-19 di 4 componenti dello staff del ct - era lo scorso 30 marzo - nell'ordine ...Ancora un positivo dopo la sosta per le nazionali. Si tratta di Alessio Cragno, portiere del Cagliari e della selezione italiana ...