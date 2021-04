Fisco | la richiesta degli Usa | serve una tassa minima globale sulle società per evitare i trasferimenti per motivi fiscali

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fisco richiesta

TGCOM

Una tassa minima mondiale sulle società per evitare che si trasferiscano per motivi fiscali . E' la proposta del segretario al Tesoro americano Janet Yellen . 'Stiamo lavorando con i Paesi del G20 per ......che il rimborso 730 è una somma di denaro che il lavoratore ha diritto di ricevere dal, in ... il rimborso non viene erogato, il contribuente potrà inoltrare la relativaall'Agenzia ...Una tassa minima mondiale sulle società per evitare che si trasferiscano per motivi fiscali. E' la proposta del segretario al Tesoro americano Janet Yellen. "Stiamo lavorando con i Paesi del G20 per ...All'atto del suo insediamento come presidente del Consiglio, il fisco con la riforma delle tassazione è stato ... Le risorse impegnate richieste sono nel sistema a tre scaglioni oltre 10 miliardi ...