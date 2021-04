Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 5 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e DayDreamer di oggi, 5 aprile 2021: per Sally è un momento di grande difficoltà sul lavoro; Santiago confessa a Marcia di aver giocato d’azzardo in alcune bische clandestine; Sanem prepara la sua vendetta contro Can. Beautiful: anticipazioni 5 aprile 2021 Non è sicuramente un momento semplice sul lavoro per Sally. I suoi bozzetti vengono respinti da Ridge e soprattutto Steffy che Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 5 aprile 2021)e trame di, Unadi, 52021: per Sally è un momento di grande difficoltà sul lavoro; Santiago confessa a Marcia di aver giocato d’azzardo in alcune bische clandestine; Sanem prepara la sua vendetta contro Can.2021 Non è sicuramente un momento semplice sul lavoro per Sally. I suoi bozzetti vengono respinti da Ridge e soprattutto Steffy che Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

annaIise_ : RT @tatiunpoansiosa: stamattina colazione sulle note di young and beautiful di enula che non avete apprezzato abbastanza ma è stata una dea… - Andytech71 : 'Any landscape is a condition of the spirit. Ogni paesaggio è una condizione dello spirito.' ?????? #5aprile… - Gioia_8 : Beautiful gli fa una pippa - ta_maurizio : @sonoioo_ @Ri_Ghetto Forse si riferiva al fatto che saranno disponibili dall’8 aprile ?? comunque un peccato, io vol… - zazoomblog : Beautiful Una Vita Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 5 aprile 2021 - #Beautiful #Daydreamer #Anticipazioni… -