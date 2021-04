Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani verso l’addio al programma? (Di lunedì 5 aprile 2021) Gemma Galcani, la dama storica, del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, non sta attraversando momenti facili, dopo varie delusioni sentimentali, e sopratutto a causa dei continui attacchi dell’opinionista Tina Cipollari. Maria De Filippi a ‘Uomini e Donne’ La settantenne dama torinese, dopo aver creduto, nella storia con Maurizio Guerci, e dopo un’altra delusione dall’altro Maurizio, è apparsa in studio, sempre più affranta e dispiaciuta. Negli ultimi mesi, la bionda dama, sembra non riesca proprio, a trovare una serenità sentimentale, raccogliendo solo delusioni. A tutto questo, ci si aggiungono le feroci critiche della Cipollari, che hanno il potere, di far infuriare Gemma, e di gettarla ancora di più nello sconforto. La ... Leggi su formatonews (Di lunedì 5 aprile 2021)Galcani, la dama storica, deldi Maria De Filippi,, non sta attraversando momenti facili, dopo varie delusioni sentimentali, e sopratutto a causa dei continui attacchi dell’opinionista Tina Cipollari. Maria De Filippi a ‘’ La settantenne dama torinese, dopo aver creduto, nella storia con Maurizio Guerci, e dopo un’altra delusione dall’altro Maurizio, è apparsa in studio, sempre più affranta e dispiaciuta. Negli ultimi mesi, la bionda dama, sembra non riesca proprio, a trovare una serenità sentimentale, raccogliendo solo delusioni. A tutto questo, ci si aggiungono le feroci critiche della Cipollari, che hanno il potere, di far infuriare, e di gettarla ancora di più nello sconforto. La ...

