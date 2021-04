Agenti e rinnovi: così club e calciatori si tengono in ostaggio (Di lunedì 5 aprile 2021) “Il grande problema che oggi ha il calcio è che il costo del lavoro è sproporzionato rispetto al fatturato che si faceva e che si fa. Andare a ridurre il costo del lavoro è l’unico rimedio”. L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, lo scorso novembre, aveva già indicato la strada: non c’è altra via per il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 5 aprile 2021) “Il grande problema che oggi ha il calcio è che il costo del lavoro è sproporzionato rispetto al fatturato che si faceva e che si fa. Andare a ridurre il costo del lavoro è l’unico rimedio”. L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta, lo scorso novembre, aveva già indicato la strada: non c’è altra via per il L'articolo

Advertising

laZuck64 : RT @CalcioFinanza: Agenti e rinnovi: così calciatori e club si tengono in ostaggio a vicenda - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Agenti e rinnovi: così calciatori e club si tengono in ostaggio a vicenda - CalcioFinanza : Agenti e rinnovi: così calciatori e club si tengono in ostaggio a vicenda - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Agenti e rinnovi: così calciatori e club si tengono in ostaggio: “Il grande problema che oggi ha… - AntonioSpurs13 : @94Luca994 @andrearancan97 @SimoneVazzana @gigiodonna1 Perché i genitori no? È come fare un patto col sangue. Ci so… -