VIDEO: Moto3, GP Doha: gli highlights (Di domenica 4 aprile 2021) Lo spettacolo non è mancato a Losail, sede della prima edizione del Gran Premio di Doha 2021, seconda tappa della Moto3. L’incertezza ci ha tenuti incollati al televisione dal primo all’ultimo passaggio di una competizione che si è decisa negli ultimi chilometri. Ad imporsi, dopo una clamorosa rimonta, è stato Pedro Acosta. Lo spagnolo di casa KTM ha vinto il secondo round partendo dalla pit lane. L’esordiente, sanzionato insieme ad altri sei centauri dopo la FP2, ha preceduto sotto la bandiera a scacchi al sudafricano Darryn Binder (Petronas Sprinta) e Niccolò Antonelli (Esponsorama). Ottima prova anche per Andrea Migno. L’alfiere di casa Snipers ha gestito al comando la corsa a più riprese ed ha chiuso al quarto posto la prova dopo una bella lotta con Antonelli ed il giapponese Kaito Toba (Green Power). Solo nono l’iberico Jaume Masià (KTM) che cede ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) Lo spettacolo non è mancato a Losail, sede della prima edizione del Gran Premio di2021, seconda tappa della. L’incertezza ci ha tenuti incollati al televisione dal primo all’ultimo passaggio di una competizione che si è decisa negli ultimi chilometri. Ad imporsi, dopo una clamorosa rimonta, è stato Pedro Acosta. Lo spagnolo di casa KTM ha vinto il secondo round partendo dalla pit lane. L’esordiente, sanzionato insieme ad altri sei centauri dopo la FP2, ha preceduto sotto la bandiera a scacchi al sudafricano Darryn Binder (Petronas Sprinta) e Niccolò Antonelli (Esponsorama). Ottima prova anche per Andrea Migno. L’alfiere di casa Snipers ha gestito al comando la corsa a più riprese ed ha chiuso al quarto posto la prova dopo una bella lotta con Antonelli ed il giapponese Kaito Toba (Green Power). Solo nono l’iberico Jaume Masià (KTM) che cede ...

