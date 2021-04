Tor Vergata | chiuso il centro vaccinale | chi aveva l' appuntamento costretto a tornare a casa

Advertising

Solo tre giorni fa avevano ricevuto l'sms di conferma del loro appuntamento per fare il vaccino domenica pomeriggio al Policlinico Universitario di. Ma invece, con loro sorpresa, hanno trovato il centro chiuso e nessuno ad accoglierli.È Pasqua e, nonostante le buone intenzioni, le vaccinazioni nel Lazio vanno a velocità ridotta. Infatti, nel primo pomeriggio di oggi, al Policlinico universitario diè avvenuto qualcosa di clamoroso e che, in questo periodo, fa anche rabbia. Circa una quarantina di cittadini infatti, si sono presentati - come da prenotazione ricevuta dal sistema ...Infatti, durante il primo pomeriggio di oggi, al Policlinico universitario di Tor Vergata è avvenuto qualcosa di clamoroso e che, in questo periodo, fa anche rabbia. Circa una quarantina di cittadini ...Nel pomeriggio di oggi, 4 aprile 2021, circa 80 persone hanno trovato il centro vaccinazioni del Policlinico di Tor Vergata chiuso nonostante fossero state convocate almeno due settimane fa per ...