Papa Francesco: pace e vaccini. Recuperare ritardi, superare egoismi. Scandalosa corsa ad armamenti (Di domenica 4 aprile 2021) Tra misure anticovid e ristretta partecipazione di fedeli, Bergoglio celebra messa. Durante la benedizione Urbi et Orbi esorta la comunità internazionale a superare ritardi ed egoismi nella ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 4 aprile 2021) Tra misure anticovid e ristretta partecipazione di fedeli, Bergoglio celebra messa. Durante la benedizione Urbi et Orbi esorta la comunità internazionale aednella ...

Advertising

Pontifex_it : Fratello, sorella, se in questa notte porti nel cuore un’ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, una luce se… - Pontifex_it : Troppe guerre e troppa violenza ci sono ancora nel mondo! Il Signore, che è la nostra pace, ci aiuti a vincere la m… - Tg3web : 'Scandaloso rafforzare gli arsenali militari in un mondo messo a dura prova dalla pandemia', è il monito di Papa Fr… - CasaLettori : RT @Pontifex_it: Fratello, sorella, se in questa notte porti nel cuore un’ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, una luce sepolta,… - luvina66 : RT @adelestancati: Lasciamo che lo stupore gioioso della Domenica di Pasqua si irradi nei pensieri, negli sguardi, negli atteggiamenti,… -