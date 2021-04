Maurizio Casagrande | il passato dell’attore | “Volevo fare…” | curioso retroscena

(Di domenica 4 aprile 2021)ci ha abituati ad una comicità davvero scoppiettante: tuttavia forse non conoscevate questo particolaresulla carrierailsulla carriera(Getty Images)L’attore teatraleè uno dei comici più apprezzati in Italia. L’attore di origini napoletane, negli anni, si è contraddistinto per una spiccata simpatia e senso dello humor.ha una carriera alle spalle di altissimo livello, avendo vinto, fra le altre cose, anche il premio internazionale della comicità Charlot nel 2007. Protagonista di tantissimi film e altrettanti spettacoli teatrali, questa sera, domenica 4 aprile, su ...

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Casagrande

Altranotizia

... oltre a Vincenzo Salemme, Asia Argento, Alessandro Gassmann, Nicole Grimaudo, Elena Santarelli, Dario Bandiera, Alessandro Giacobazzi eCon te chi c'è?, che è il fulcro, la persona che mi ospita, il mio insegnante di vita. E poi ci sono tanti amici che sono venuti a trovarci, come Gioele Dix e Rossella Brescia: ...La commedia Baciato dalla fortuna va in onda domenica 4 aprile in prima serata su Rete 4 e in contemporanea streaming su Mediaset Play ...Baciato dalla fortuna film in onda stasera su Rete 4 domenica 4 aprile 2021. Trama, cast, trailer. Dove in streaming online, replica ...