DMX, il rapper è in fin di vita: attacco di cuore dopo un’overdose (Di domenica 4 aprile 2021) Il rapper Dmx è ricoverato in gravissime condizioni dopo aver subito un attacco di cuore in seguito ad un’overdose. A dare la notizia è il sito Tmz, secondo cui il cantante americano Dark Man X, il cui vero nome è Earl Simmons, 50 anni, ha avuto un’overdose venerdì sera intorno alle 23:00 nella sua casa di New York. Subito è stato soccorso e trasportato d’urgenza nella terapia intensiva dell’ospedale di Withe Plains. Le notizie sulle sue condizioni di salute, riportate dal sito americano, sono contrastanti: secondo alcune fonti avrebbe “una certa attività cerebrale“, mentre altre parlano di “stato vegetativo“. Altri musicisti e rapper, da questa mattina sostengono sui social la triste notizia condividendo preghiere per hanno risposto alla triste notizia condividendo le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) IlDmx è ricoverato in gravissime condizioniaver subito undiin seguito ad. A dare la notizia è il sito Tmz, secondo cui il cantante americano Dark Man X, il cui vero nome è Earl Simmons, 50 anni, ha avutovenerdì sera intorno alle 23:00 nella sua casa di New York. Subito è stato soccorso e trasportato d’urgenza nella terapia intensiva dell’ospedale di Withe Plains. Le notizie sulle sue condizioni di salute, riportate dal sito americano, sono contrastanti: secondo alcune fonti avrebbe “una certa attività cerebrale“, mentre altre parlano di “stato vegetativo“. Altri musicisti e, da questa mattina sostengono sui social la triste notizia condividendo preghiere per hanno risposto alla triste notizia condividendo le ...

