Barbecue usa e getta | caratteristiche | pro e contro

Leggi su gqitalia

(Di domenica 4 aprile 2021) La primavera è finalmente arrivata e la voglia di starsene in mezzo alla natura è ancora più forte, magari insieme agli amici per une una grigliata. Però non possiamo ancora farlo, quindi non resta che organizzarsi a casa, provando a ricreare l'atmosfera di festa come se fossimo fuori. Per esempio, avete mai pensato aiusa e? Sì iusa eesistono, e sono una soluzione perfetta per chi - come i tanti che abitano in condominio - non ha tanto spazio, ma ha tanta voglia di cimentarsi con la griglia: prendere la situazione con le pinze e cucinare alla brace. Iusa esono griglie monouso, di piccole dimensioni (più o meno grandi come una teglia di alluminio per 8 o 12 persone) e quindi leggerissimi, venduti in pacchetti ...