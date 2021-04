Anticipazioni Uomini e Donne bomba su Gemma: pronta a dire addio (Di domenica 4 aprile 2021) Gemma Galgani st attraversando un momento davvero delicato. La dama di Torino ha dovuto affrontare l’ennesimo “no!” e fare i conti con l’amarezza che questo ulteriore rifiuto ha generato in lei. Ma davvero la Galgani è pronta ad abbandonare la trasmissione? Scopriamolo! Uomini e Donne: Gemma abbandona il programma? Gemma Galgani è la star di Uomini e Donne. Tutti per un motivo o per un altro conoscono le sue vicissitudini sentimentali e, le sue sventure d’amore offrono al popolo del web sempre nuovi spunti per ironizzare anche sui propri fallimenti d’amore. Gemma è infatti divenuta l’icona del “Mai una gioia” per molti italiani che, ormai abituati allo status di single perenne, l’hanno eletta come degna rappresentante ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 4 aprile 2021)Galgani st attraversando un momento davvero delicato. La dama di Torino ha dovuto affrontare l’ennesimo “no!” e fare i conti con l’amarezza che questo ulteriore rifiuto ha generato in lei. Ma davvero la Galgani èad abbandonare la trasmissione? Scopriamolo!abbandona il programma?Galgani è la star di. Tutti per un motivo o per un altro conoscono le sue vicissitudini sentimentali e, le sue sventure d’amore offrono al popolo del web sempre nuovi spunti per ironizzare anche sui propri fallimenti d’amore.è infatti divenuta l’icona del “Mai una gioia” per molti italiani che, ormai abituati allo status di single perenne, l’hanno eletta come degna rappresentante ...

TrashCafoni : ANTICIPAZIONI UOMINI E DONNE: La scelta di Sonia e Manuel addio (cantava) - infoitcultura : Uomini e donne oggi, anticipazioni e puntata in diretta streaming con Video Witty TV | 2 aprile 2021 - infoitcultura : UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione oggi, 3 aprile: Massimiliano in esterna.. - infoitcultura : Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 3 aprile: Giacomo Czerny in crisi - antonellaa262 : Uomini e Donne, anticipazioni. Anna Tedesco, in una diretta Instagram con Veronica Ursida, attacca Ida Platano ” no… -