Amici, Rosa Di Grazia eliminata: la reazione della Celentano (Di domenica 4 aprile 2021) Il Serale di Amici prosegue e nella puntata che è andata in onda il 3 aprile 2021, Rosa Di Grazia ha dovuto abbandonare il talent show. Amici il Serale: Rosa Di Grazia in finale? Rosa Di Grazia è ufficialmente fuori dalla scuola di Amici. La maestra ha sin dall’ingresso dell’allieva di Lorella Cuccarini sostenuto che non fosse in grado di reggere i ritmi di un professionista, poichè manchevole di alcune caratteristiche necessarie per ballare ad un certo livello. Rosa Di Grazia nonostante il pensiero di Alessandra Celentano è comunque arrivata al Serale, ma nella puntata dei sabato 3 aprile 2021 l’allieva ha lasciato il programma. Come ha reagito la maestra di ballo ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 4 aprile 2021) Il Serale diprosegue e nella puntata che è andata in onda il 3 aprile 2021,Diha dovuto abbandonare il talent show.il Serale:Diin finale?Diè ufficialmente fuori dalla scuola di. La maestra ha sin dall’ingresso dell’allieva di Lorella Cuccarini sostenuto che non fosse in grado di reggere i ritmi di un professionista, poichè manchevole di alcune caratteristiche necessarie per ballare ad un certo livello.Dinonostante il pensiero di Alessandraè comunque arrivata al Serale, ma nella puntata dei sabato 3 aprile 2021 l’allieva ha lasciato il programma. Come ha reagito la maestra di ballo ...

Advertising

madochenoia : RT @lastgiuli: non guardare amici significa avere la tl incazzata nera senza capire una mazza tranne che a quanto pare un certo sangio è ra… - _uominiedonne : RT @sscsab: se quello di rosa è ballare l’anno prossimo vado io ad amici #Amici2020 - _uominiedonne : RT @deny_espo_: Rosa che corre verso l’uscita di amici #amici20 - iitsaidaaa : RT @lastgiuli: non guardare amici significa avere la tl incazzata nera senza capire una mazza tranne che a quanto pare un certo sangio è ra… - 91CVROLINA : RT @dontalkoutloud1: non seguo amici eppure grazie alla mia tl so che la giuria è incapace rosa e Martina non sanno ballare Tommaso è stato… -