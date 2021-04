Un rider cade dalla bici e finisce in coma. Deliveroo non apre la pratica di infortunio: «Il suo codice identificativo lo conosce solo lui» (Di sabato 3 aprile 2021) Un rider di origine pakistana, di 23 anni, si trova in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Cona, in provincia di Ferrara, dopo essere caduto mentre stava effettuando una consegna in bicicletta. Un incidente a causa del quale ha riportato una perforazione intestinale, motivo per cui è stato operato d’urgenza. A mettersi di traverso, oltre alla fortuna avversa, anche la burocrazia: Deliveroo, la società per cui lavora, non può aprire la pratica di infortunio. Per farlo servirebbe il codice identificativo, che solo lui conosce, e che al momento, essendo in coma, non è in grado di comunicare. La vicenda è stata raccontata dalla fidanzata del ragazzo e ... Leggi su open.online (Di sabato 3 aprile 2021) Undi origine pakistana, di 23 anni, si trova infarmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Cona, in provincia di Ferrara, dopo essere caduto mentre stava effettuando una consegna incletta. Un incidente a causa del quale ha riportato una perforazione intestinale, motivo per cui è stato operato d’urgenza. A mettersi di traverso, oltre alla fortuna avversa, anche la burocrazia:, la società per cui lavora, non può aprire ladi. Per farlo servirebbe il, chelui, e che al momento, essendo in, non è in grado di comunicare. La vicenda è stata raccontatafidanzata del ragazzo e ...

