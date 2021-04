Somalia, attaco suicida in un locale per ragazzi a Mogadiscio: sei morti (Di sabato 3 aprile 2021) Sei persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco suicida compiuto in una sala da tè frequentata da giovani a Mogadiscio, in Somalia. Tra le vittime figura anche un bambino. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 3 aprile 2021) Sei persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attaccocompiuto in una sala da tè frequentata da giovani a, in. Tra le vittime figura anche un bambino. ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Somalia, attaco suicida in un locale per ragazzi a Mogadiscio: sei morti #Mogadiscio - Audry82194065 : RT @MediasetTgcom24: Somalia, attaco suicida in un locale per ragazzi a Mogadiscio: sei morti #Mogadiscio - Barbara68545184 : RT @MediasetTgcom24: Somalia, attaco suicida in un locale per ragazzi a Mogadiscio: sei morti #Mogadiscio - MaggioreSimona : RT @MediasetTgcom24: Somalia, attaco suicida in un locale per ragazzi a Mogadiscio: sei morti #Mogadiscio - MGNapolitano : RT @MediasetTgcom24: Somalia, attaco suicida in un locale per ragazzi a Mogadiscio: sei morti #Mogadiscio -

Ultime Notizie dalla rete : Somalia attaco Somalia, attaco suicida in un locale per ragazzi a Mogadiscio: sei morti Sei persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco suicida compiuto in una sala da tè frequentata da giovani a Mogadiscio, in Somalia. Tra le vittime figura anche un bambino. Intanto la violenza esplode anche nel sud del Paese, dove il gruppo islamista Al Shabaab ha attaccato due basi militari facendo esplodere autobombe per ...

Somalia, attaco suicida in un locale per ragazzi a Mogadiscio: sei morti Sei persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco suicida compiuto in una sala da tè frequentata da giovani a Mogadiscio, in Somalia. Tra le vittime figura anche un bambino. Intanto la violenza esplode anche nel sud del Paese, dove il gruppo islamista Al Shabaab ha attaccato due basi militari facendo esplodere autobombe per ...

Somalia, attaco suicida in un locale per ragazzi a Mogadiscio: sei morti TGCOM I tre inciampi di Biden il cattolico Le guerre e i conflitti diplomatici, l'immigrazione, l'aspetto religioso. È un inizio zoppicante quello del presidente americano ...

Kenya: ricercato sospetto membro di al Shabaab, "in grado di condurre un attacco aereo" Le agenzie di sicurezza del Kenya sono sulle tracce di un cittadino keniota membro di al Shabaab che descrivono come "armato e ...

Sei persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco suicida compiuto in una sala da tè frequentata da giovani a Mogadiscio, in. Tra le vittime figura anche un bambino. Intanto la violenza esplode anche nel sud del Paese, dove il gruppo islamista Al Shabaab ha attaccato due basi militari facendo esplodere autobombe per ...Sei persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un attacco suicida compiuto in una sala da tè frequentata da giovani a Mogadiscio, in. Tra le vittime figura anche un bambino. Intanto la violenza esplode anche nel sud del Paese, dove il gruppo islamista Al Shabaab ha attaccato due basi militari facendo esplodere autobombe per ...Le guerre e i conflitti diplomatici, l'immigrazione, l'aspetto religioso. È un inizio zoppicante quello del presidente americano ...Le agenzie di sicurezza del Kenya sono sulle tracce di un cittadino keniota membro di al Shabaab che descrivono come "armato e ...