Roma, ancora problemi per Smalling: il difensore vola in Spagna per un consulto (Di sabato 3 aprile 2021) La Roma affronta la complicata trasferta contro il Sassuolo in emergenza difensiva: dovrebbero essere Karsdorp e Cristante a scalare nei tre dietro insieme a Mancini. Ibanez è squalificato, Kumbulla ha finito la stagione e anche Chris Smalling è ancora fuori. Proprio l'ex Manchester United sembra essere perseguitato da tanta sfortuna. L'inglese potrebbe essere prossimo al rientro in campo ma qualcosa ancora non va. La speranza è di riaverlo a disposizione per la gara di Europa League contro l'Ajax e per questa ragione lo stesso giocatore si sarebbe rivolto professor Cugat, specialista nel campo, per risolvere definitivamente i problemi fisici muscolari arrivati dopo quelli al ginocchio. L'ex Manchester United, con soltanto 17 presenze raccolte in tutte le competizioni in questa stagione, si sarebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma ancora Conte si prende i grillini senza dire nulla A pochi mesi dalle elezioni comunali di Roma, nella capitale scoppia il caso dell'emergenza abitativa legata alla popolazione rom. La ... milioni di euro spesi per avere la Capitale ancora invasa da ...

DIRETTA Serie A, Sassuolo - Roma 0 - 0 | Fischio d'inizio! ... ma dovrà fare ancora una volta a meno di Smalling. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale. Le formazioni ufficiali di Sassuolo - Roma SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1): Consigli; Toljan, Chiriches, ...

Roma, ancora ballottaggio tra Dzeko e Mayoral QUOTIDIANO.NET Can Yaman e Diletta assieme a Pasqua, lo scoop di Sorge: 'Lei lo raggiungerà a Roma' Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta. Dopo i rumor e le voci che parlavano di una love story finta, costruita a tavolino per alimentare il Gossip, l'attore turco del ...

Smalling ancora ko, si cura in Spagna. Cristante recupera Nessuno ha scelto l’Europa, abbiamo ancora trenta punti a disposizione in campionato per puntare alla zona Champions“ A parole, pensa solamente alla gara di oggi pomeriggio (ore 15) contro il Sassuolo ...

