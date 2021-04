Quante posizioni guadagna Jannik Sinner in classifica al Masters1000 di Miami? Top15 del ranking ATP con la vittoria! (Di sabato 3 aprile 2021) Jannik Sinner ha conquistato meritatamente la finale del Masters1000 di Miami, dove affronterà il polacco Hubert Hurkacz. Un ultimo atto certamente non pronosticabile alla vigilia ma che lo renderà ancora più incerto e avvincente. L’exploit dell’azzurro gli consentirà di scalare diverse posizioni nel ranking ATP. Con il fantastico successo contro Roberto Bautista Agut, il 19enne nativo di San Candido si è assicurato la posizione numero 21 al mondo, portandosi da 2129 a quota 2369, grazie ai 240 punti netti conquistati con l’accesso all’ultimo atto della manifestazione. In caso di sconfitta nell’atto conclusivo, tuttavia, l’italiano concluderebbe la settimana da n.22 del ranking. Il trionfo al Masters1000 di Miami mette in palio ancora ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021)ha conquistato meritatamente la finale deldi, dove affronterà il polacco Hubert Hurkacz. Un ultimo atto certamente non pronosticabile alla vigilia ma che lo renderà ancora più incerto e avvincente. L’exploit dell’azzurro gli consentirà di scalare diversenelATP. Con il fantastico successo contro Roberto Bautista Agut, il 19enne nativo di San Candido si è assicurato la posizione numero 21 al mondo, portandosi da 2129 a quota 2369, grazie ai 240 punti netti conquistati con l’accesso all’ultimo atto della manifestazione. In caso di sconfitta nell’atto conclusivo, tuttavia, l’italiano concluderebbe la settimana da n.22 del. Il trionfo aldimette in palio ancora ...

