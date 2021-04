Pirlo: “Quando non vinci non puoi essere soddisfatto. Dobbiamo avere più soluzioni, siamo prevedibili” (Di sabato 3 aprile 2021) Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha parlato così a DAZN dopo il pari con il Torino nel derby: Che spirito ha la Juventus in questo momento?“Quando non vinci non puoi essere soddisfatto, stiamo cercando di migliorare e Dobbiamo vincere le partite perchè le vittorie ti danno la serenità”. Su cosa lavorerà questa settimana?“Dobbiamo lavorare su diversi principi di gioco, Dobbiamo avere più soluzioni e più giocate tra le linee specialmente contro le squadre che si chiudono. Giocando in orizzontale diventiamo prevedibili”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 aprile 2021) Andrea, tecnico bianconero, ha parlato così a DAZN dopo il pari con il Torino nel derby: Che spirito ha la Juventus in questo momento?“nonnon, stiamo cercando di migliorare evincere le partite perchè le vittorie ti danno la serenità”. Su cosa lavorerà questa settimana?“lavorare su diversi principi di gioco,piùe più giocate tra le linee specialmente contro le squadre che si chiudono. Giocando in orizzontale diventiamo”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

FBiasin : #Pirlo: 'Parlo adesso di quanto successo l'altra sera. I tre giocatori coinvolti non sono convocati per la partita… - ZZiliani : #Pirlo insiste sulle difficoltà della #Juventus quando incontra “squadre che si chiudono”. Ma in che film? Il… - cody53250131 : RT @_ThousandN: Quando Bonucci finì sullo sgabello a Oporto, Allegri aveva Benatia e Rugani a disposizione. Pirlo oggi al posto di Dybala e… - Sofia_1_vv : RT @ZZiliani: #Pirlo insiste sulle difficoltà della #Juventus quando incontra “squadre che si chiudono”. Ma in che film? Il #Verona, il #Be… - _grazy87 : RT @AndreaLongo84: C'è gente che ha esultato quando hanno presentato Pirlo perché finalmente ci saremmo liberati di quel cafone di Sarri ed… -