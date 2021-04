Pensioni | ecco i requisiti per l’uscita dal 2021

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 3 aprile 2021), quali sono quest’anno iperdal lavoro? A spiegare qual è la situazione e se ci sono o meno variazioni sul tema rispetto agli anni precedenti è il sito di informazione e consulenza legale laleggepertutti.it. Che inizia con una – parziale – buona notizia dall’Istat, almeno per gli aspiranti pensionati nell’anno in corso. Secondo l’istituto di statistica, infatti, non c’è nessun aumento della speranza di vita. “Detta così – spiega laleggepertutti.it -, potrebbe sembrare una brutta notizia: è come dire che non possiamo aspirare a vivere di più. Ma c’è sempre il bicchiere mezzo pieno davanti all’irrimediabile. Basta guardarlo con gli occhi della pensione: se l’Istituto di statistica non segna un aumento di questo indice, vuol dire che non si allungheranno i tempi per poter lasciare il ...