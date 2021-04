Pasqua in zona rossa, dai controlli agli stop per le seconde case: le ordinanze locali (Di sabato 3 aprile 2021) Il 3,4 e 5 aprile in tutta Italia si applicano le misure restrittive della più alta fascia di rischio, con la possibilità di far visita ad amici e parenti una volta al giorno all’interno della regione. Ma alcuni territori hanno deciso di emanare ordinanze ulteriori, con regole che vanno dalla chiusura delle aree verdi al blocco degli ingressi alle spiagge Leggi su tg24.sky (Di sabato 3 aprile 2021) Il 3,4 e 5 aprile in tutta Italia si applicano le misure restrittive della più alta fascia di rischio, con la possibilità di far visita ad amici e parenti una volta al giorno all’interno della regione. Ma alcuni territori hanno deciso di emanareulteriori, con regole che vanno dalla chiusura delle aree verdi al blocco degli ingressi alle spiagge

Advertising

repubblica : Pasqua in zona rossa, ma in tanti provano a beffare i divieti in Puglia: ecco com'è facile prenotare case sul mare… - sole24ore : ?? Pasqua in lockdown, domande e risposte: dalle visite ai parenti al pranzo con pochi commensali ?? Su tutto il ter… - Agenzia_Ansa : Decreto Covid: tutte le nuove regole, spostamenti, asporto e seconde case. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop… - giulyleclerc : RT @lovingleclerc2: @advooreyou Oddio mi dispiace...?? te lo ho chiesto perché non sapevo se intendevi per via di pasqua o per la zona rossa… - ilriformista : Cosa c’è da sapere per trascorrere il week end di Pasqua senza ‘rischi’ -