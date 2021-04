Pasqua a Roma: l’asporto migliore e il take away assolutamente da provare (Di sabato 3 aprile 2021) Il countdown è ormai iniziato da giorni e, nonostante poco o niente sia cambiato dallo scorso anno, la Pasqua 2021 a Roma è pronta a regalare esperienze enogastronimiche (e non solo) di prima fascia per riportare un po’ di serenità e normalità nelle vite di tutti noi da asporto e take away. Solo per domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile si potrà approfittare della speciale staycation Pasquale con pranzo o cena al ristorante e pernottamento in una delle fiabesche suite dell’hotel. Il menu sarà curato dallo chef Stefano Marzetti che ha previsto un percorso degustazione tra tradizione e modernità: Mela verde di foie gras con crumble di mandorle, Rocher di carciofi alla Romana, agretti, robiola biologica e limone candito; Caramelle di pasta fresca alla vignarola ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 3 aprile 2021) Il countdown è ormai iniziato da giorni e, nonostante poco o niente sia cambiato dallo scorso anno, la2021 aè pronta a regalare esperienze enogastronimiche (e non solo) di prima fascia per riportare un po’ di serenità e normalità nelle vite di tutti noi da asporto e. Solo per domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile si potrà approfittare della speciale staycationle con pranzo o cena al ristorante e pernottamento in una delle fiabesche suite dell’hotel. Il menu sarà curato dallo chef Stefano Marzetti che ha previsto un percorso degustazione tra tradizione e modernità: Mela verde di foie gras con crumble di mandorle, Rocher di carciofi allana, agretti, robiola biologica e limone candito; Caramelle di pasta fresca alla vignarola ...

