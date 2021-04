MotoGp, a Doha pole di Martin su Ducati Pramac (Di sabato 3 aprile 2021) La Ducati Pramac vola nelle qualifiche di Losail con Jorge Martin che conquista la pole position nel secondo Gran Premio del Qatar MotoGp con il tempo di 1.53.106, davanti al compagno di squadra Johann Zarco e la Yamaha di Maverick Vinales. Quarto posto per Millar e quinto per la Yamaha di Quartararo, mentre è sesta la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia davanti all’Aprilia di Aleix Espargaro, seguito da Rins. Nono tempo per il campione del mondo su Suzuki Joan Mir e chiude la top ten Franco Morbidelli su Yamaha Petronas. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 aprile 2021) Lavola nelle qualifiche di Losail con Jorgeche conquista laposition nel secondo Gran Premio del Qatarcon il tempo di 1.53.106, davanti al compagno di squadra Johann Zarco e la Yamaha di Maverick Vinales. Quarto posto per Millar e quinto per la Yamaha di Quartararo, mentre è sesta laufficiale di Francesco Bagnaia davanti all’Aprilia di Aleix Espargaro, seguito da Rins. Nono tempo per il campione del mondo su Suzuki Joan Mir e chiude la top ten Franco Morbidelli su Yamaha Petronas. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

